في رسائل وجهتها عبر دول اوروبية.. بماذا هددت ايران "اسرائيل" في حال نشوب مواجهة؟

وطن: ألمحت إيران إلى أنها ستستهدف مخازن الأسلحة الكيماوية والبيولوحية في دولة الاحتلال الإسرائيل في حال نشب مواجهة عسكرية بين الطرفين.

جاء ذلك خلال تهديدات شديدة اللهجة أوصلتها إيران إلى "إسرائيل" عبر دول أوروبية، حيث أرسلت ملفا يحتوي على خرائط وصور لمخازن أسلخة نووية وبيولوجية وكيميائية داخل "إسرائيل"، وفق ما أفاد الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم نقلاً عن قناة الجزيرة.

وبحسب ما ورد، فإنه تم التقاط معظم الصور من الأرض (بواسطة أشخاص وليس عبر الأقمار الصناعية)، تعتبرها إيران أهدافا مشروعة في حالة أي هجوم إسرائيلي يستهدف أراضيها.

يشار إلى أن "إسرائيل" تواصل العمل من أجل شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ويعد الجيش الإسرائيلي الخطط حيال ذلك، في ظل تعثر الملف النووي الإيراني.

وتمارس "إسرائيل" معركتها الخفية تجاه إيران باستهداف المسؤولين العسكريين والخبراء في الملف النووي الإيراني حيث طالت يد الموساد العديد منهم.

ومؤخرا استهدفت "إسرائيل" بطائرات انتحارية مفخخة مصنعا للصواريخ الإيرانية في أصفهان.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)