الطقس: اجواء ربيعية والحرارة فوق معدلها العام بنحو خمس درجات

وطن: يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاحد، يكون الجو غائما جزئيا و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .