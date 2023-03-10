مدينة بيت لحم تحتضن ماراثون فلسطين الدولي التاسع

وطن: انطلق صباح اليوم الجمعة الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٣ في مدينة بيت لحم ماراثون فلسطين الدولي التاسع، وذلك بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد وسعادة رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا وأعضاء المجلس البلدي.

حيث بدأت فعاليات الماراثون في تمام الساعة 6 صباحا من ساحة المهد بمشاركة ما يقارب ١٠ آلاف عداء وعداءة من فلسطين من مناطق الضفة الغربية وغزة والداخل الفلسطيني، من بينهم ١٨٠٠ مشارك اجنبي من ٩٠ دولة من حول العالم، وقد وصلت نسبة مشاركة الإناث إلى 52 %، وكان هناك مشاركة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقامت بلدية بيت لحم بمبادرة لاحياء ذكرى شهيدة كلمة الحق شيرين ابو عاقلة من خلال ارتداء قميص عليه صورة الشهيدة شيرين ابو عاقلة لإعادة الاضاءة على قضية شهيدة الكلمة الحرة وحرية الصحافة.

وجاء الماراثون لهذا العام ليشمل أيضا الفئات التالية 42 كم، و سباق 21 كم، وسباق 10 كم ، وسباق 5 كيلو الذي كان مساره مختلفاً هذا العام مروراً بشارع النجمة.

ويتمثل الهدف من إقامة الماراثون في ترسيخ ثقافة الركض في فلسطين وإتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين للحركة بأسلوب جديد وممتع مما يفضي إلى تكوين علاقات محلية ودولية وتعريف العالم الخارجي بوجه فلسطين الحضاري والثقافي ورفع مستوى الوعي الثقافي والحضاري بين شعوب العالم. أما انطلاقته للعام التاسع من مدينة بيت لحم فتؤكد على رسالة مدينة بيت لحم وقضية الشعب الفلسطيني بحقه بحرية الحركة والعدالة والسلام.

ومن جانبه أكد رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا أن بيت لحم تعج كل عام في فترة ماراثون فلسطين بالحضور الفلسطيني والعربي والعالمي، وللماراثون الدور البارز في نقل رسالة فلسطين وتحدياتها إلى العالم في ظل الحصار ووجود جدار الفصل العنصري، كما يشكل فرصة للتبادل الحضاري.