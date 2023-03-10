التربية: سيتم إعادة الخصومات لكل معلم ومعلمة يلتزم بالدوام والتعويض

وطن: قالت وزارة التربية والتعليم انه سيتم اعادة الخصومات التي اقتطعت من المعلمين وصرفها على راتب شهر آذار الجاري لكل من يلتزم بالدوام والتعويض طبقاً لخطة الوزارة

وقال الناطق باسم وزارة التربية في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه "تحيي الوزارة الإخوة والأخوات المعلمين/ات الذين واظبوا على أداء مهماتهم إزاء طلبتهم طيلة الفترة الماضية دون انقطاع، وندعو جميع الإخوة والأخوات المعلمين والمعلمات العودة للدوام اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 12 /3/ 2023م، ولاحقا لما أعلنه دولة رئيس الوزراء بخصوص النظر بإيجابية لموضوع الخصومات، فإنه سيتم إعادتها على راتب شهر آذار الجاري لكل من يلتزم بالدوام والتعويض طبقاً لخطة الوزارة".