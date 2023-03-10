د. عقل ابو قرع يكتب لوطن.. يوم المياه العالمي... في ظل التغيرات المناخية الحادة

يصادف في الثاني والعشرين من مارس/ آذار سنوياً " اليوم العالمي للمياه"، إذ يتم الاحتفال به بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في نفس اليوم من العام 1993، بهدف رفع التوعية وحماية المياه من التلوث، ولترشيد استخدام مصادر المياه، والحصول على مياه صالحة للاستهلاك البشري وللتنمية المستدامة.

وفي عام 2023، يتسم اليوم العالمي للمياه بأهمية خاصة، في ظل انعقاد مؤتمر دولي للمياه في مدينة نيويورك بهذه المناسبة لأول مرة، وفي إطار تحقيق الهدف العالمي السادس للأمم المتحدة المتعلق بتوفر المياه للجميع من أجل التنمية المستدامة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام، تحت شعار" أهمية تسريع التغيير فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي"، وهو التغيير الذي يتم على مستوى الفرد والعائلة والمدرسة والمجتمع والسياسات وصانعي القرار، من أجل الحفاظ على المياه بالجودة المطلوبة ومن أجل التنمية المستدامة، التي تعتبر المياه بتوفرها وبجودتها من أهم دعائمها.

ويمر اليوم العالمي للمياه هذا العام في ظل تغيرات مناخية عنيفة تعصف بالعالم، أدت الى ارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار والجفاف والتصحر وبالتالي تضاؤل مستويات وجودة مصادر المياه الجوفية، عدا عن تأثير ذلك على الصحة والأمن الغذائي والنظام البيئي.

وفي فلسطين يحتل موضوع المياه أهمية خاصة، وذلك بسبب شح مصادر المياة، وتدهور جودتها خاصة في قطاع غزة، وكذلك لأنها إحدى مواضيع مفاوضات المرحلة النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي ما زالت مؤجلة أو لا تبدو في الأفق القريب.

ويسيطر الجانب الإسرائيلي على أكثر من 80% من المياه، سواء خزانات المياه الجوفية أو مصادر المياه السطحية.

ومع شح المياه في بلادنا، فإن الاهتمام بجودة وسلامة المياه من المفترض أن يضاهي بل يزيد عن الاهتمام بكمية المياه المتوفرة، كما يجب التركيز على اجراءات حماية المياه من التلوث، نظراً لأن تلوث المياه يضاعف من الخسائر والأضرار، وبحسب تقارير دولية ومحلية فإن حوالي 95% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب زيادة الملوحة فيها، والتلوث الناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي والأسمدة والمبيدات إليها.

إن معظم مصادر المياه في فلسطين هي مصادر جوفية، وحسب بيانات الجهاز الفلسطيني المركزي للاحصاء، فإن حوالي 85% من مصادر المياه المستخدمة في بلادنا هي من مياه جوفية، وتبلغ حصة المواطن الفلسطيني من المياه يومياً حوالي 84 لتراً، وهي تقل عن النسبة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالميه للفرد وهي 100 لتر في اليوم، علماً أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على حوالي 80% من مصادر المياه الفلسطينية، ومن ضمنها ضفة نهر الأردن الذي يعتبر مصدر المياه السطحية المتوفرة للفلسطينيين.

إن تداعيات مسألة جودة وكمية المياه يستدعي وبشكل طارئ التنبه لقضية إدارة المياه، وتبدو تداعياتها في قطاع غزة واضحة، وإضافة إلى الأسباب السابقة فإن عدم صالحية مياه غزة ناتجة أيضاً عن تلوثها بآلاف المواد الكيميائية المتفجرة على القطاع خلال الحروب الأخيرة، حيث تترسب هذه المواد في التربة ومع الزمن ومن خلال حبيبات التربة الخفيفة في القطاع تجد طريقها الى خزانات المياة الجوفية.

وحسب أحد التقارير الصادرة عن منظمة دولية مؤخراً، فإن حوالي 20% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من أمراض لها علاقة بتلوث وجودة المياه، وبأن أمراض الكلى تنتشر بشكل كبير وبالاخص عند النساء.

ويزداد موضوع إدارة المياه أهمية كذلك، في ظل تداعي تأثير التغيرات المناخية وشح الأمطار وبالتالي تضاؤل مصادر المياه الجوفية في فلسطين، وكذلك في ظل مواصلة تحكم الجانب الإسرائيلي بمصادر المياه الجوفية، ما يعني محدودية حفر آبار جوفية جديدة.

إن الإدارة السليمة للمياة المتوفرة من حيث الحفاظ على الكمية والجودة، تعتبر أمراً مهماً، وهذا يعني إجراء فحوصات لتحديد نوعيتها وملاءمتها وكذلك لبيان مدى جودتها، وإذا كانت صالحة للاستخدام المتعدد، سواء الزراعة أو الصناعة أو الشرب، إضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار بإنشاء مشاريع لتجميع مياه الأمطار، في خزانات او آبار كبيرة.

وفي ظل الاحتفال باليوم العالمي للمياه، تحت شعار "تسريع التغيير من أجل الحفاظ على المياه"، فإن هذا يشير بالضرورة إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والمجالس والهيئات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في مجال المياه، والتوعية في طرق استخدام المياه، من حيث طبيعة الاستخدام وترشيد الاستهلاك.