راسم عبيدات يكتب .. أهداف الحجيج الأمريكي المتواصل للمنطقة

الحجيج الأمريكي المتواصل للمنطقة من قبل قادة عسكريين وأمنيين وسياسيين، بدءاً بمستشار الأمن القومي جاك سوليفان، في ال 19 من كانون ثاني الماضي، وأعقبه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز في ال 29 من نفس الشهر، ومن ثم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ال 31 من نفس الشهر، وطواقم أمنية وسياسية وعسكرية من درجات أقل بقيت في المنطقة لمتابعة نتائج الحوارات والجولات وإعطاء الأوامر والتعليمات للأدوات التابعة، والسعي لضمان أمن دولة الكيان، محور الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

ولعل أخطر تلك الجولات، هي عملية التسلل وانتهاك السيادة السورية في الرابع من هذا الشهر من قبل رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي لشرق سوريا الشمالي، لتفقد القواعد الاحتلالية الأمريكية، يتضح بأن الأهداف من تلك الزيارة، منع التقارب بين سوريا وتركيا والذي قطع شوطاً كبيراً، وكذلك منع فوز أردوغان في الانتخابات التركية الرئاسية في تموز القادم من بوابة التقارب السوري- التركي، وأيضاً استمرار عملية النهب الأمريكي مع حلفائها للغاز والنفط السوري، وتشكيل واجهات عشائرية على غرار الصحوات العراقية، بهدف العمل عبر الحدود السورية العراقية،على قطع الطرق البرية بين ايران والحشد الشعبي في العراق وبين سوريا والضاحية الجنوبية في لبنان، واستمرار استنزاف سوريا وتركيا عسكريا واقتصادياً، وأيضاً منع التقارب العربي مع سوريا وتطبيع العلاقات مع القيادة السورية، خاصة ما شهدناه من زيارات لقيادات عربية لسوريا من بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

ولتحقيق هذا الهدف أوعزت أمريكا لحليفتها دولة الكيان بقصف مطار حلب الذي تصل عبره المساعدات الإنسانية، والذي تم إخراجه عن الخدمة مؤقتاً، وأعقب ذلك زيارة مارك ميلي لدولة الكيان ومصر والأردن، وكذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، والذي قبل زيارته لدولة الكيان عصر اليوم 9/3/2023، زار القواعد الأمريكية في العراق، ويبدو بأن ذلك مرتبط بتهيئة الرأي العام الأمريكي والمجتمع الدولي لاحتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران تستهدف منشأتها النووية.

نحن ندرك بأن هذا الحجيج الأمريكي المتواصل، له علاقة بالملف النووي الإيراني وغضب الضفة والقدس الذي لا يهدأ وكذلك شد عصب وعضد الأصدقاء والحلفاء من قضية الحرب التي تديرها وتشرف عليها أمريكا مع روسيا في أوكرانيا، والاصطفاف خلفها في حربها غير المقدسة على روسيا، ولعل الملف الفلسطيني وتصاعد أعمال المقاومة في الضفة والقدس، واحتمالية انفجار الأوضاع من بوابة شهر رمضان والأقصى، والخوف من حريق واسع يندلع في ظل "شيطنة" ووسم للشهر الفضيل بالعنف من قبل قادة دولة الكيان ،يتقدم على الملف النووي الإيراني في درجة الاستعجال، رغم أنه أقل اهمية وخطورة، ولكن الحريق المندلع من هذه البوابة قد يحرق ويجرف معه السلطة الفلسطينية، التي تعاني جموداً وتآكل في دورها السياسي لصالح دورها الوظيفي كوكيل أمني لدولة الكيان، وكذلك هذا الانفجار وما ينتح عنه من شرار متطاير، قد يمتد الى حلفاء واشنطن مصر والأردن،واللتان تعانيان من أزمات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، ولذلك دعا بلينكن دولة الكيان والسلطة الفلسطينية بعد موافقتها على خطة الجنرال الأمريكي فنزل الأمنية والأردن ومصر الى اجتماع في العقبة، أتى بعد مجزرة نابلس في 22/2/،2023 التي خلفت 11 شهيداً وأكثر من 100 جريح، وبالتزامن مع هذه القمة،جاءت عملية الشهيد عبد الفتاح حروشة، الذي جرى اغتياله في مخيم جنين، ضمن المجزرة التي خلفت 6 شهداء وأكثر من 26 جريح، بقتل مستوطنين في بلدة حوارة، التي تعرضت على خلفية هذه العملية إلى محرقة من قبل زعران المستوطنين،مخلفة شهيداً وحرق أكثر من مئة سيارة وعشرات المنازل والممتلكات، والتباهي والفخر بهذه الجريمة من وزراء الفاشية اليهودية بن غفير وسموتريتش.

هذه المحرقة صعبت مهمة بلينكن بالتوصل الى تهدئة أمنية، ومنعت تقدم وتنفيذ خطة الجنرال فنزل التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية ،باستعادة السيطرة على مدينتي نابلس وجنين وتصفية بؤر وخلايا المقاومة واعتقال وتصفية المقاومين، تلك التهدئة التي كشف كذب وزيف أركان السلطة ومن كانوا منها شركاء في هذا الإجتماع، بأن اللقاء لم يكن أمنياً، بل سياسيا وتضمن تجميد مؤقت لمناقشة إقامة المزيد من المشاريع الإستيطانية، ووقف مؤقت لهدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ج) والقدس، بالإضافة الى وقف عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية، حيث اعلن قادة دولة الكيان،بأن الإستيطان لن يتوقف ليوم واحد ولا وقف لهدم المنازل المقدسية ولا وقف لإقتحامات المدن والبلدات المقدسية.

تصاعد أزمات الكيان وتعمقها السياسية والمجتمعية واتساع رقعة الاحتجاجات كماً ونوعاً ضد سياسة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، ودخول المؤسستين العسكرية والأمنية على خط هذه الأزمة، والتي تعدت كونها أزمة سياسية ومجتمعة متعمقة،بل أزمة بنيوية في تركيبة الكيان واختلاف قومي وطبقي لمستوطنيه، وهذه الهوية المهجنة لدولة الكيان، التي تنذر بدخول دولة الكيان في حرب أهلية تعجل بخرابها من الداخل، قد تدفع بنتنياهو وشهوانيته للسلطة المتشبث بها، لكي لا يخسر مستقبليه السياسي والشخصي، نتيجة التهم المنظورة ضده أمام القضاء "الإسرائيلي" بالرشوة وخيانة الأمانة وسوء الإئتمان،الى شن حرب آحادية الجانب على ايران،وتفجير الوضع في وقت لا ترغب فيه واشنطن ويتعارض مع أولوياتها ومصالحها، والذي قد يدفع بالمنطقة نحو حرب إقليمية شاملة،ولذلك يجري القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين الأمريكان،مشاورات ولقاءات مكثفة مع أطرف قمة العقبة، لتثبيت تهدئة أمنية،عبر الذهاب الى قمة العقبة 2 في شرم الشيخ، والتي يبدو بأن عقدها قد يتأجل أو يلغى ،حيث جاءت مجزرتي جنين وجبع وما أعقبهما من رد فلسطيني بعملية نوعية في شارع ديزنكوف- تل ابيب،ل"تفرمل" وتحد من اندفاعات السلطة من الذهاب لهذه القمة، والتي يراد منها ،ان يعمل حلف " ابرهام" التطبيعي لضم السلطة والأردن لهذا الحلف، لكي يذهبوا موحدين الى قمة " منتدى النقب" الثانية في المغرب،في شهر آذار الحالي، من أجل إقامة هيكل أمني بأشراف أمريكي وقيادة دولة الكيان، ومشاركة حلف " ابرهام التطبيعي" ومعه الأردن والسلطة.

يبدو بأن ما لم ينجح به الجنرال الأمريكي السابق دايتون،لن ينجح به الجنرال الأمريكي فنزل،ورغم أن أمريكا ودولة الكيان متفقتان في الجانب الاستراتيجي، فيما يخص الملف النووي الإيراني، ولكنهما مختلفتان في الجانب التكتيكي، فأمريكا ما زالت تفضل التريث ومعالجة هذا الملف عبر مسلسل العقوبات القصوى وتشديدها، ولكن دولة الكيان تفضل الخيار العسكري وتشديد العقوبات بنسختها الترامبية، وفي اعتقادي الجازم بأن التلويح بالخيار العسكري من قبل دولة الكيان منفردة او بمشاركة أمريكا مستبعد حالياً، إلا إذا ما ارتكب نتنياهو حماقة تشعل حرباً إقليمية، وكذلك لا اعتقد بأنه سيكون هناك تهدئة وتقطيع للوقت لمرور آمن لشهر رمضان،في ظل فاشية يهودية تسعى للتصعيد وتفجير الأوضاع، ومن هنا يبقى الخيار العسكري وتصدير نتنياهو لأزماته وارد، ويضاف لذلك أنه غير قادر على لجم جماعات الفاشية اليهودية التي باتت متحكمة بمفاصل القرار السياسي لدولة الكيان، ولذلك قد يقدم نتنياهو على حرق روما على نفسه وعلى من فيها..