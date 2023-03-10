نقابة الاطباء تعلن تعليق فعالياتها الاحتجاجية اثر الاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة

وطن: أعلنت نقابة الاطباء تعليق فعالياتها الاحتجاجية، حتى طباعة قسيمة شهر آذار الحالي، وذلك اثر توقيعها اتفاقية مع الحكومة تضمن تثبيت علاوة طبيعة العمل.

واكدت النقابة في بيانها انه وبعد تدخل جهات عدة تم توقيع اتفاقية تضمن تثبيت علاوة طبيعة العمل للطب العام ورفعها من 150% الى 200 % وباثر رجعي من تاريخ 1-1-2022 وتنفيذ جزء منها، وحسب الاتفاقات السابقة على قسيمة راتب الشهر القادم.

واضافت اننا والتزاما منا واكراما لكل من تدخل ونخص بالذكر الرئيس محمود عباس واللواء ماجد فرج ومفوضية المنظمات الشعبية وكافة النقابات والاتحادات المتلاحمة والداعمة، نعلن تعليق الفعاليات الاحتجاجية وحتى طباعة قسيمة شهر آذار الحالي.

واعربت عن امنياتها بعودة الثقة مع الحكومة ووزارة المالية بتثبيت ما تم الاتفاق عليه، وان يتم فتح صفحة جديدة تكون الثقفة فيها هي العنوان.