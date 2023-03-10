مصادر: حماس لن تشارك في مؤتمر جنين

وطن: ذكرت شبكة قدس الإخبارية استنادا لمصادر وصفتها بانها مطلعة، أن حركة حماس لن تشارك في مؤتمر جنين الشعبي الذي من المتوقع عقده الأسبوع المقبل في مخيم جنين، ضمن جهود بذلتها شخصيات وطنية تحت شعار إنهاء الانقسام وسبل مواجهة حكومة الاحتلال.

وبحسب ذات المصدر أن حركة حماس لن تشارك في المؤتمر بسبب الأحداث الأخيرة والاعتداء على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة، يوم الأربعاء في نابلس من قبل عناصر الامن الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن رفض المشاركة جاء بسبب الأحداث الأخيرة وما رافقها من اتهامات وحملة إعلامية "أدت لتسميم الأجواء".

ومن المتوقع أن تشارك في المؤتمر شخصيات من حركة فتح وشخصيات رمزية من الداخل الفلسطيني المحتل والقدس والطوائف المسيحية وبالشراكة مع أكاديميين وسياسيين ونخب فكرية.

وبحسب القائمين على الوثيقة التي فإنها تأتي في ظل "انسداد الأفق السياسي والانقسام وغياب برنامج عمل وطني فلسطيني لمواجهة التحديات وعلى رأسها حكومة الاحتلال واهتزاز المنظومة الاجتماعية وتصاعد أعمال القتل والجرائم في المجتمع الفلسطيني وتنامي المصاعب الاقتصادية وغياب الحلول الديمقراطية والانتخابات ".

وسيناقش المؤتمر وفقا التحديات والمعوقات التي تواجه إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل بين كل القطاعات، والخروج بآليات عمل واضحة على قاعدة الشراكة والثوابت، بالإضافة إلى تشكيل لوبي ضاغط لدفع المستوى السياسي والحزبي لتبني الوثيقة التي سيخرج بها المؤتمر.

(المصدر- شبكة قدس الاخبارية)