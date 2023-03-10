الاحتلال يعتقل شخصين من الداخل بشبهة نقلهما منفذ عملية تل أبيب الشهيد معتز الخواجا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال شخصين احدهما من الرملة والآخر من كسفية بالداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بشبهة ضلوعهما بنقل منفذ عملية ديزنغوف إلى مدينة تل أبيب، الشهيد معتز الخواجا.

وقالت شرطة الاحتلال إنها قررت تمديد اعتقال شخص من مدينة الرملة وآخر من قرية كسيفة في منطقة النقب، بشبهة إلى أنهما ضالعان في نقل منفذ "عملية ديزنغوف"، الشهيد معتز الخواجا، إلى مدينة تل أبيب، أمس الخميس.

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، أن شخصا من الرملة سلم نفسه إلى مركز الشرطة في تل أبيب، وادعت أن الشبهات تشير إلى أنه يعمل في مجال نقل وتوصيل فلسطينيين من غير الحاصلين على تصاريح دخول إلى اراضي الـ48.

وقالت إن شخصا من بلدة كسيفة كذلك يشتبه بأنه "شارك في نقل وتوصيل منفذ عملية تل أبيب"، وأعلنت أنها ستعرض المعتقلين، في وقت لاحق اليوم، على محكمة الصلح في تل أبيب، للنظر في تمديد اعتقالهما.

وأكدت الشرطة في بيانها أن التحقيقات في عملية تل أبيب التي أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين إسرائيليين حالة اثنين منهم حرجة، لا تزال مستمرة بالتعاون مع جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك).

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أعلن أنه أعطى أوامر "بالتحرك فورا" لهدم منزل الشهيد الخواجا، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المعتز بالله خواجا حوالي منتصف الليل في قرية نعلين وفتشته واخذت قياسات المنزل بعد ان اعتقلت والده وشقيقه.

(المصدر- عرب 48)