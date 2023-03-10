الأسرى يواصلون "العصيان" لليوم الـ25

وطن: يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الـ25 على التوالي، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير أبرزها؛ تقليص ساعات الاستحمام، وتحديد الكمية المستخدمة من المياه الساخنة، ومشروع قانون إعدام الأسرى.

وضمن خطوات "العصيان"، يعتصم الأسرى في ساحات السجون اليوم بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص"، وهو زي موحد لكل الأسرى في السجون، ويعني ارتداءه استعداد الأسرى للذهاب في مواجهة أياً كانت مع إدارة السجون من أجل تحقيق مطالبهم.

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" مستمرة وصولاً للإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.