استشهاد شاب برصاص مستوطن شرق قلقيلية

وطن: ذكرت مصادر عبرية ان مستوطنا اطلق النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "شافي شمرون" شرق مدينة قلقيلية، صباح اليوم الجمعة، وقتله، بزعم انه كان ينوي تنفيذ عملية، علما ان اي مصدر رسمي فلسطيني لم يؤكد ذلك.

وحسب اذاعة "كان" الاسرائيلية ان الشاب الفلسطيني حاول طعن مستوطن قرب بؤرة "مزرعة دوروت" ما بين سلفيت وقلقيلية، وان المستوطن "اطلق عليه النار وقتله" بعد أنه شاهد الشاب الفلسطيني "قادما إلى المزرعة وهو يحمل سكاكين وعبوات ناسفة في يديه" كما ادعى المستوطن القاتل.

ونشر رئيس مجلس مستوطنة "كرنية شمرون" صورة تظهر جنودا يقفون بجوار ما يبدو جثمانا وضع في كيس بلاستيكي (الصورة المرفقة).