الطقس: اجواء صافية وارتفاع على الحرارة اليوم وغداً

وطن: يكون الجو اليوم الجمعة صافياً بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقيه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.