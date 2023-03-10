الاحتلال يعتقل والد وشقيق الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية تل ابيب

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متاخرة من الليلة الماضية بلدة نعلين غرب رام الله واقتحمت منزل منفذ عملية تل أبيب الشهيد معتز صلاح الخواجا، وحققت مع افراد العائلة وفتشت المنزل واحدثت خرابا واسعا فيه، واخذت قياساته تمهيدا لهدمه كما يبدو.

واعتقل جنود الاحتلال والد وشقيق الشهيد معتز الخواجا بعد ان حققت معهما.

وشهدت البلدة مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر، رشق الشبان خلالها دوريات الاحتلال بالحجارة والقوا زجاجات حارقة نحوها فيما اطلق الجنود الاعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين بينهم شاب اصيب بالرصاص الحي.