الأسرى يعتصمون غدا بعد صلاة الجمعة في ساحات السجون

وطن: قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام غدا في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص".

ويأتي هذا الاعتصام حسب برنامج خطوات "العصيان" المتواصل منذ 24 يوما، وفق ما جاء في بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

ودعت الحركة الأسيرة أبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة يوم غد في الفعاليات الوطنية كافة، رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره المستمرة، ونصرة للأسرى في معركتهم المستمرة ضد إجراءات الفاشي "بن غفير".