الاحتلال يبعد مقدسيًا ونجله عن خيمة البستان في سلوان 15يومًا

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشيخ موسى عودة ونجله إبراهيم، عن خيمة الاعتصام في حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة لمدة 15 يوما.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال استدعت الشيخ موسى عودة ونجله ابراهيم للمثول أمامها في مركز شرطة صلاح الدين في القدس، وحين حضوره للمكان سلموه قرار إبعاده عن الخيمة لمدة أسبوعين.

كما أبعدت شرطة الاحتلال اليوم الشيخ موسى عودة ونجله إبراهيم عن منزلهما في حي البستان لمدة 3 أيام.

فيما جددت سلطات الاحتلال اليوم الاعتقال الاداري بحق أسيرين مقدسيين لمدة 4 أشهر.

وأضاف شهود أن الاحتلال جدد اليوم الاعتقال الاداري بحق الأسير المقدسي محمود جابر من مخيم شعفاط للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 أشهر.

والأسير محمود جابر تعرض للاعتقال عدة مرات، وقضى أكثر من خمس سنوات في سجون الاحتلال، كما اعتقل اداريا سابقا.

كما جدد الاحتلال اليوم الاعتقال الاداري بحق الأسير المقدسي عرين زعانين من حي واد الجوز لمدة 55 يوما.

وكان زعانين اعتقل اداريا لمدة عام، وقضى في سجون الاحتلال مدة عامين،كما أبعد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس عدة مرات.