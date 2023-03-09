نقابة المهندسين توضح ما جاء في اتفاقية التفاهم التي وقعتها مع الحكومة

وطن: أعلنت نقابة المهندسين عن نجاح نضالها النقابي كما وصفته في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، توج باعلان رئيس الوزراء محمد اشتية انتهاء أزمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها، ومنها نقابة المهندسيين.

وقالت النقابة في بيانها، "جاء توقيع اتفاقية التفاهم تثبيتا لحقوق مهندساتنا ومهندسينا العاملين في القطاع الحكومي ضمن السياق الوطني العام".

وأوضحت النقابة أهم ماورد في الاتفاقية:

أولا: تلتزم الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابة

ثانيا: تلتزم الحكومة بعلاوة طبيعة العمل المتفق عليها باضافة 30% على قسيمة الراتب، على ان تنفذ بالالية التالية:

1- تلتزم الحكومة بصرف نسبة 5% من علاوة طبيعة العمل اعتبارا من راتب شهر 3/2023

2- تلتزم الحكومة بتنفيذ النسبة المتبقية من علاوة طبيعة العمل 25% عند تحسن واستقرار الوضع المالي للحكومة حسب المعطيات والمؤشرات المالية مع الحفاظ على الاثر الرجعي لها حسب الاتفاقيات.

ثالثا: في حال نشوء اي خلاف بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم حله بالحوار والوسائل القانونية حفاظا على المصلحة العامة.

رابعا: المباشرة بتشكيل لجان متخصصة من قبل النقابات والجهات المختصة من الحكومة لمعالحة القضايا الادارية.

خامسا: تعتبر هذه الاتفاقية مستندة ومكملة للاتفاقيات الموقعة بالشق المالي، ويتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء.