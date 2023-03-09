اشتية يعلن انتهاء ازمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها .. وحراك المعلمين: مستمرون بالاضراب

رام الله - وطن للانباء: وقعت الحكومة اليوم الخميس "اتفاقيات" مع مختلف النقابات خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، بهدف انهاء الاحتجاجات المطلبية.

وأعلن اشتية انتهء ازمة النقابات بعد توقيع الاتفاقيات معها.

وقال رئيس الوزراء عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات مع النقابات وستكون النسب المئوية المتفق عليها على القسمية لكن عند توفر الأموال لدى الحكومة.

وقال اشتية "نحن مقدمون على شهر رمضان الذي تزيد فيه التزامات الناس وطلبنا من وزير المالية توفير راتب كامل للشهر الفضيل وسنعمل عليه، وسنقترض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا".

وقال اشتية ان وزارة التربية ستضع خطة بشأن الثانوية العامة يقوم بموجبها المعلمون بتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس.

من جانبهم اشاد ممثلو النقابات بما جرى التوقيع عليه مع الحكومة.

وطالب أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات المعلمين بالعودة إلى المدراس اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

من جانبه قال حراك المعلمين انه مستمر بالاضراب.

وتابع الحراك في بيان وصل وطن نسخة عنه: "لم يحمل خطاب رئيس الوزراء محمد اشتية أي شيء جديد أبداً، وعليه لا تغيير على موقف الحراك والمعلمين".

ودعا الحراك المعلمين واولياء الطلبة وكل المواطنين الى الاعتصام يوم الاثنين المقبل 13 اذار/مارس امام مجلس الوزراء في رام الله.

واضاف الحراك "ننظر إلى الخصم من الراتب على أنه تحول خطير وندعو لأوسع مشاركة في الاعتصام المركزي برام الله يوم الإثنين المقبل".

واكد الحراك في بيانه على استمرار الاضراب مع توجه المعلمين الى المدارس.