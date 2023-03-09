أوستن يحثّ نتنياهو على الالتزام بتفاهمات العقبة

وطن: حثّ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على الالتزام بتفاهمات العقبة، والعمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائهما في منطقة مطار اللد، في لقاء تأخر انعقاده، بسبب الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في عشرات المواقع، وتخللتها مواجهات بين عناصر أمن ومستوطنين محتجين، واعتقالات. كما جاء اللقاء بينهما، قبل توجه نتنياهو وزوجته إلى العاصمة الإيطالية روما.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الحرب ، يوآف غالانت، الذي كان قد استقبل نظيره الأميركيّ، قبل وصول نتنياهو الذي تأخر وصوله للمطار بسبب الاحتجاجات، ما أجبره على الوصول بطائرة مروحية، يالإضافة إلى وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي.

وخلال الاجتماع، حثّ أوستن نتنياهو "على اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الضفة الغربية ووقف التصعيد"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وقال أوستن لنتنياهو خلال اجتماعهما، إنه يتوجّب "على إسرائيل والفلسطينيين تنفيذ الالتزامات التي قدموها للولايات المتحدة والأردن ومصر في قمة العقبة".

وشدّد على أنه "يجب وقف الإجراءات الأحادية الجانب، التي تقوّض حل الدولتين".

بدوره قال نتنياهو خلال الاجتماع: "يسعدني أن أرحب بعودة الوزير أوستن إلى إسرائيل. لدينا أجندة مشتركة (هي) منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإحباط العدوان الإيراني، والحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام".

وذكر نتنياهو أن "هذه أجندة مهمة، وأنا أتطلع إلى محادثة معك".