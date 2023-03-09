خديعة نتنياهو.. تبديل طائرات وتخفٍ للوصول الى المطار

وطن: لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الخديعة، في تحركاته في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد حكومته ومشروع والتغييرات القضائية التي ينوي تبنيها.

وبينما كان نتنياهو يستعد لإكمال جدول أعماله خلال اليوم من لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن، في مطار بن غوريون، قبل السفر لإيطاليا، كان الاف المتظاهرين يتجهزون لعرقلة تحركاته ومنعه من السفر.

وعلى إثر ذلك، وبعد فشله في التحرك برا للوصول الى مطار "اللد"- بن غوريون- ، عمل نتنياهو على تضليل المتظاهرين، من خلال تجهيز مروحية ينشوف أو "البومة"، لتقله من مستشفى هداسا بالقدس إلى مطار "بن غوريون".

ونجح نتنياهو في توجيه المتظاهرين نحو ساحة مستشفى هداسا، حيث كانوا بانتظاره هناك، إلا أنه كان في مكان اخر يستعد بمروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية، لنقله لمطار بن غوريون.

وتحت عنوان "خدعة نتنياهو"، نشر المراسل العسكري "ايتي بلومنتال"، تفاصيل ما قام به نتنياهو مرفقا بالفيديوهات، وقال: "مروحية ينشوڤ عسكرية كانت تنتظره في ساحة مستشفى هداسا ، إلا أن مروحية بوليسية تابعة للشرطة هي من قامت بنقل نتنياهو من مهبط للطائرات في القدس، إلى مطار بن غوريون".

وكان عشرات الآلاف تظاهروا اليوم في عشرات المواقع احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، حيث اغلقوا العديد من الطرق المؤدية للمطار لتعطيل رحلة نتنياهو الى ايطاليا، ما اخر الرحلة وشوش برنامجه بما في ذلك لقائه مع وزير الدفاع الأميركيّ الذي التقاه في منطقة المطار.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)