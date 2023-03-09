جماهير غفيرة في جنين تشيع جثمان الشهيد الطفل وليد نصار

وطن: شيعت جماهير غفيرة في مدينة جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها قبل يومين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بعد وصوله من مستشفى المقاصد في القدس، وجاب شوارع المدينة، محمولا على الأكتاف وملفوفا بعلم فلسطين.

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية في المدينة.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجرامية، وعدوانه المستمر على شعبنا، خاصة في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، وآخرها إعدام ثلاثة شبان في بلدة جبع جنوبا.