الاف المواطنين يشيعون شهداء جبع

رام الله - وطن: شيع الاف المواطنين اليوم الخميس، الشهداء الثلاثة سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، ونايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، وأحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً )، الذين ارتقوا فجر اليوم.

وانطلق موكب تشييع الشهداء من مستشفى جنين الحكومي في مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة، قبل نقلهم الى مسقط رأسهم في بلدة جبع.

وهتف المشاركون في التشييع منددين بجرائم الاحتلال، داعين المقاومة للرد على جرائم الاحتلال.

واغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مقاومين في بلدة جبع في محافظة جنين، بعد ان تسللت قوات الاحتلال الخاصة الى البلدة ونصبها كمينا.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة تسللت إلى البلدة، واطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.

واندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب عملية الاغتيال.

وافادت وزارة الصحة بإصابة بالرأس وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة اليامون قضاء جنين، حالته مستقرة، بينما اكدت مصادر محلية ان اشتباكات ومواجهات عنيفة تدور مع قوات الاحتلال.