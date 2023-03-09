مئات المعلمين يعتصمون في محافظات الضفة

وطن: اعتصم مئات المعلمين أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية، اليوم الخميس، مؤكدين رفضهم علاوة الـ 5% التي اقترحها رئيس الوزراء محمد اشتية، بديلا عن صرف 15% التي جرى التوافق على صرفها ابتداء من مطلع العام الجاري)، واحتجاجا على خصومات من رواتب بعض المعلمين تبين اليوم انها اقتطعت منها.

وفوجئ بعض المعلمين باقتطاع مبالغ تتراواح ما بين 700 إلى 1300 شيقل، تزامناً مع صرف رواتب الموظفين العموميين اليوم الخميس التي لا يصرف منها اصلا سوى 80% بسبب الازمة المالية التي تعانيها الحكومة.

يُذكر أن إضراب المعلمين دخل شهره الثاني، في ظل إصرار المعلمين على مطالبهم بصرف 15% علاوة التي تم التوافق على تنفيذها ابتداء من مطلع العام الجاري اضافة الى مطلبهم الرئيس الاخر المتمثل بدمقرطة اتحاد المعلمين.