إصابة أربعة صيادين برصاص الاحتلال في غزة

وطن: أصيب 4 صيادين برصاص الاحتلال المعدني، اثر استهدافهم من قبل زوارق الاحتلال شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت الصيادين بعمليات اطلاق للرصاص المعدني، ما اسفر عن اصابة اربعة منهم.

والصيادون المصابون، هم: محمد عبد الرحمن بكر،و محمود محمد سعد بكر، وخميس محمد سعد بكر، ويسري زكريا بكر.

جدير بالذكر ان قوات الاحتلال تستهدف بصورة شبه يومية الصيادين في بحر غزة والمزارعين في محيط السياج الفاصل في القطاع بعمليات اطلاق نار، وتجبرهم على مغادرة البحر واراضيهم الزراعية.