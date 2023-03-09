78 شهيدا منذ بداية العام بينهم 14 شهيداً من الأطفال
09.03.2023 09:19 AM
وطن: قالت وزارة الصحة ان عدد الشّهداء منذ مطلع العام الجاري ارتفع الى 78 شهيداً ، بينهم 14 شهيداً من الأطفال، وشهيدة من السيِّدات.
وتصدرت محافظة جنين قائمة الشهداء بـ 31 شهيدا من بداية العام .
وتوزع الشهداء حسب وزارة الصحة على المحافظات:
محافظة نابلس: ١٨ شهيداً
محافظة الخليل: ٧ شهداء
محافظة القدس: ٦ شهداء
محافظة أريحا والأغوار: ٥ شهداء
محافظة قلقيلية: ٣ شهداء
محافظة رام الله والبيرة: شهيدان
قطاع غزة : شهيدان
محافظة بيت لحم: شهيدان
محافظة سلفيت: شهيد
محافظة طوباس: شهيد