78 شهيدا منذ بداية العام بينهم 14 شهيداً من الأطفال

وطن: قالت وزارة الصحة ان عدد الشّهداء منذ مطلع العام الجاري ارتفع الى 78 شهيداً ، بينهم 14 شهيداً من الأطفال، وشهيدة من السيِّدات.

وتصدرت محافظة جنين قائمة الشهداء بـ 31 شهيدا من بداية العام .

وتوزع الشهداء حسب وزارة الصحة على المحافظات:

محافظة نابلس: ١٨ شهيداً

محافظة الخليل: ٧ شهداء

محافظة القدس: ٦ شهداء

محافظة أريحا والأغوار: ٥ شهداء

محافظة قلقيلية: ٣ شهداء

محافظة رام الله والبيرة: شهيدان

قطاع غزة : شهيدان

محافظة بيت لحم: شهيدان

محافظة سلفيت: شهيد

محافظة طوباس: شهيد