استشهاد الطفل وليد نصار في جنين

وطن: اعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل وليد سعد داود نصار ( ١٤ عاماً ) في مدينة جنين.

وقالت الصحة ان الطفل نصار استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي بالبطن، في مخيم جنين قبل يومين.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة قبل يومين في مخيم جنين ارتقى فيها 6 شهداء، بينما أصيب في العدوان الطفل وليد بجروح خطيرة في البطن، نقل على اثرها للمستشفى قبل ان يعلن عن استشهاده صباح اليوم.

وباستشهاد الطفل وليد نصار يرتفع عدد شهداء المجزرة الى سبعة، اضافة الى اصابة 25 مواطنا.