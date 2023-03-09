الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد شعبان، وجهاد شلبي، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وذلك بعد مداهمة منزليهما والعبث بهما.

كما وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أصابت شابًا بالرصاص في رأسه ما أدى لإصابته بجروح، ووصفت حالته بانها مستقرة.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال ايضا المواطن بهاء فايز سلاطمة، بعد أن حاصرت منزله وحطمت محتوياته بالكامل في بلدة جبع، كما واعتقلت الشاب محمد سعيد شعبان من اليامون بالمحافظة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أحمد حمايل عقب اقتحام منزل في بلدة بيتا جنوبًا، كما اعتقل الاحتلال الشاب محمد مصعب علاوي عقب اقتحام منزله في بلدة سبسطية شمال غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر سعد وهدان عقب اقتحام منزله في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

بينما اعتقل الشاب محمد هارون جرادات خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة الخليل هما: حبيب علي طه، وحمزة سميح أبو حماد، بعد ان دهمت وفتشت منزليهما.