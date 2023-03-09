جيش الاحتلال يغتال 3 مقاومين في بلدة جبع

وطن: اغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مقاومين في بلدة جبع في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الخاصة تسللت الى البلدة ونصبت كمينا واغتالت المقاومين الثلاثة داخل مركبة كانوا يستقلونها.

واكدت وزارة الصحة اغتيال 3 شبان برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين.

وقالت الصحة ان الشهداء هم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري ( ٢٦ عاماً )، ونايف أحمد يوسف ملايشة ( ٢٥ عاماً )، وأحمد محمد ذيب فشافشة ( ٢٢ عاماً ).

وقال شهود عيان إن قوات خاصة تسللت إلى البلدة، واطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.

واندلعت مواجهات في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب عملية الاغتيال.

وافادت وزارة الصحة بإصابة بالرأس وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة اليامون قضاء جنين، حالته مستقرة، بينما اكدت مصادر محلية ان اشتباكات ومواجهات عنيفة تدور مع قوات الاحتلال.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري الى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة.