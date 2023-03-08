إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الرام شمال القدس المحتلة

وطن:أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المطالي، والعشرات بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت المصادر بأن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي للبلدة "دوار أبو شلبك"، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز، تجاه الشبان الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق.

كما أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للبلدة، وأعاقت دخول المواطنين وخروجهم عبره.

وفي السياق ذاته، نشرت قوات الاحتلال عناصرها في أماكن متفرقة من مدينة القدس المحتلة، تركزت في حي الشيخ جراح ومنطقة جورة العناب قرب بلدة سلوان جنوب الأقصى، واحتجزت شابين قرب حي واد الجوز.