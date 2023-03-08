الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

وطن: تراجع الدولار، الأربعاء، بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت سابق من اليوم إذ عدل المستثمرون مراكزهم على أساس احتمال زيادة أعلى في أسعار الفائدة لوقت أطول بعد أن فاجأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسواق أمس الثلاثاء بتوجه أكثر تشديدا للسياسة النقدية.

وقال باول إن المركزي الأميركي سيحتاج على الأرجح لزيادة أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع بعد صدور بيانات قوية مؤخرا وإن البنك مستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشارت "مجمل" البيانات الواردة إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الصارمة للسيطرة على التضخم.

ودفع ذلك المتعاملين والمستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار في أحدث تداولات 0.09 بالمئة أمام سلة من العملات مسجلا 105.54 بعد أن وصل في وقت سابق من اليوم إلى 105.88 في أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر. ويشكل ذلك المستوى ارتفاعا عن أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغ 100.80 المسجل في الأول من فبراير لكنه أقل كثيرا من أعلى مستوى في 20 عاما سجله في 28 سبتمبر وبلغ 114.78.

وزاد اليورو 0.03 بالمئة مسجلا 1.0551 دولار، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 1.0524 دولار ويجري تداوله حاليا بما يزيد قليلا عن أدنى مستوى سجله هذا العام عند 1.04820 دولار المسجل في السادس من يناير.

وتراجع الدولار 0.26 بالمئة إلى 136.80 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 137.90 في أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر.

وزاد الإسترليني 0.06 بالمئة مسجلا 1.1834 دولار بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 1.18105 دولار وهو أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.23 بالمئة إلى 0.6600 دولار أميركي بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.6568 دولار أمريكي مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر.