"الصحة": 74 شهيداً منذ بداية العام بينهم 13 طفلاً وسيدة

وطن: أعلنت وزارة الصحة إن عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري وصل إلى 74 شهيداً، بينهم 13 شهيداً من الأطفال، وسيدة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن 27 شهيداً ارتقى في محافظة جنين، بينما سُجل في نابلس 18 شهيداً، وفي الخليل 7 شهداء، بينما استشهد 6 مواطنين في القدس.

وأضافت، إن 5 شهداء ارتقوا في محافظة أريحا والأغوار، أما في قلقيلية استشهد 3 مواطنين، وفي محافظة رام الله والبيرة فارتقى شهيدان، وفي بيت لحم سُجل شهيدان.

وتابعت أنه ارتقى في محافظة سلفيت شهيداً، وفي سُجل أيضاً في طوباس شهيد آخر.