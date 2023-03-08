الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة الرام شمال القدس

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المدخل الرئيسي لبلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الرئيسي عند "دوار أبو شلبك"، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، تجاه الشبان الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين، وأغلقت المدخل المذكور، وأعاقت دخول المواطنين وخروجهم عبره.

وفي السياق نشرت قوات الاحتلال عناصرها في أماكن متفرقة في القدس المحتلة، تركزت في حي الشيخ جراح ومنطقة جورة العناب بالقرب من بلدة سلوان جنوب الأقصى، وأوقفت شابين بالقرب من حي واد الجوز.