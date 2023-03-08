مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل المخيم، أطلقت خلاها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في البطاقات الشخصية للركاب، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، والتسبب بأزمة مرورية خانقة.