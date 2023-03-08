مستوطنون يعتدون على المواطنين في الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على المواطنين في حي تل رميدة، وسط مدينة الخليل.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن عددا من المستوطنين رشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا تحت حماية جنود الاحتلال بالشتم بألفاظ نابية على مواطنين من عائلات أبو شمسية وغانم وأبو هيكل وأبو عيشة، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل رميدة وسط مدينة الخليل.

كما أفاد مراسلنا باصابة فتى بجروح في رأسه، إثر اعتداء المستوطنين عليه أمام منزله، مساء اليوم الأربعاء، في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين.