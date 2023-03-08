حركة المبادرة الوطنية تدين إعتداء الأجهزة الأمنية على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة بنابلس

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و استنكرت بشدة إعتداء الأجهزة الأمنية على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة و قمع المشاركين فيها و الاعتداء عليهم في موكب التشييع بنابلس بما ذلك اطلاق أفرادها للغاز المسيل للدموع و القنابل الصوتية .

وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن ما حدث أمر مرفوض و مؤسف للغاية و لا يشكل فقط مساسا خطير بالكرامة الوطنية للشهيد؛ بل يمثل اعتداء على كرامة الشعب الفلسطيني و قيم الوحدة الوطنية .

وأشارت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى ما حذرت منه سابقا بضرورة عدم الانجرار لصراعات و اقتتال داخلي و هو ما يسعى له الاحتلال لمحاولة وقف المقاومة المتصاعدة في وجهه وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني .

وطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بمحاسبة كل من تسبب و شارك في هذا الاعتداء الآثم و تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني و بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة التي لا يستفيد منها الا الاحتلال و اعداء شعبناالفلسطيني .

