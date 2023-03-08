مستوطنون يعتدون على المواطنين في تل رميدة واندلاع مواجهات وسط الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، على المواطنين في حي تل رميدة، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين رشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا تحت حماية جنود الاحتلال بالشتم بألفاظ نابية على مواطنين من عائلات أبو شمسية وغانم وأبو هيكل وأبو عيشة، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل رميدة وسط مدينة الخليل.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت. صوب المواطنين