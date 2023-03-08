"الموالاة والمعارضة" هل بإمكانكم "ان تدلونا ادلكم الله" كيف ستحدثون التغير في مواجهة الجيش الاحتلالي والمستوطنين



كتب عبد الرحيم الريماوي:



الواقع الذي تحاول دولة الاحتلال الاحلالية فرضه في الارضي الفلسطينية والقدس المحتلتين، من المفترض ان يدفع "الموالاة والمعارضة" الفلسطينية لتغير الأداء السياسي والميداني النوعي للخروج من الازمة الداخلية "الانقسام الأسود الممل"، فالاحتلال الاحلالي يعمل ليل نهار على فرض المشروع التلمودي على كل ارض فلسطين التاريخية " بهدف القضاء على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني التحرري الذي اقرته المجالس الوطنية المتعاقبة والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية. السؤال "كيف يمكن مواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الممل"؟ وفي ظل تنامي ظاهرة الكفاح والنضال والالتفاف والاحتضان الشعبي لـ "التشكيلات الفلسطينية الشبابية، عرين الأسود وكتائب جنين وكتائب بلاطة والذئاب المنفردة" التي تواجه جيش احتلالي ومستوطنين مسلحين بأفضل الأسلحة الامريكية والغربية الحديثة لتغير الواقع السياسي والجغرافي والديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس، الا تستدعي هذه التطورات الاحتلالية إعادة التفكير بالأداء النضالي والكفاحي السياسي لـ "الموالاة والمعارضة" لمواجهة المخاطر والتحديات الاحتلالية التي تصر على مواصلة رفض تطبيق وتنفيذ الشرعية والقانون الدولي وهدم المنازل والقتل اليومي والبناء الاستيطاني لفرض الأسرلة على الضفة الغربية والقدس المحتلتين؟

الحكومات الاحتلالية المتعاقبة انتهجت سياسة توسيع الاستيطاني والقتل الميداني ومواصلة الاعتقالات واضعاف وتقويض السلطة الفلسطينية، كيف يمكن للفلسطينيين مواجهة النهج الاحتلال الاحلالي في ظل مواصلة "الانقسام السياسي والجغرافي الممل" الذي عمل ويعمل لغاية اليوم على إعاقة تطوير المواجهة الكفاحية والنضالية الفلسطينية لحكومة الرؤوس الثلاثة (بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) الحالية، الى متى ستبقى الخلافات الثانوية طاغية على المشهد الفلسطيني الراهن؟ هل يقول لنا جهابذة السياسة الفلسطينية كيف يمكن الخروج من ازمة التناقض الثانوي وتوجيه البوصلة الفلسطينية للتناقض الرئيسي "الصراع الدائر حول تحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني"؟

الصراع الفلسطيني الجاري الان مع الاحتلال الاحلالي، الا يدفع "الموالاة والمعارضة" الى الإسراع في انهاء "حالة الانقسام الاسود" واتمام المصالحة الفلسطينية وتوحيد اليات الكفاح والنضال والخطاب السياسي الميداني والجهد الفلسطيني في الداخل والشتات ودوليا وإقليميا، لتحقيق الحقوق الوطنية "الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير المصير" بعيدا عن الفهم الاحتلالي الاحلالي المتمسك بصفقة القرن المتبناة من الإدارات الامريكية المتعاقبة "تصفية القضية الفلسطينية".

حالة التفرد الاحتلال الاحلالي والامريكي بالمشهد السياسي الاقليمي والدولي تصب في مصلحة المشروع التلمودي المتغول على الشعب الفلسطيني و "في ظل غياب الصوت وضعف الدور العربي والإسلامي" الفاعل على الساحة السياسية والدبلوماسية الدولية لإجبار الاحتلال على تنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية والقانون الدولي، لعدم نيل الشعب الفلسطيني تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، خاصة في ظل لحكومة الرؤوس الثلاثة (بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) التي تعمل على توسيع الاستيطان لتهجير الفلسطينيين واكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات الشجب والادانة وتوجيه النقد والتعبير عن حالة القلق على اعتداءات المستوطنين وتصريحاتهم محو بلدة حوارة، برعاية وحماية ومشاركة قوات الاحتلال الاحلالي.

"الموالاة والمعارضة" تؤمن بان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد وتمثل الهوية السياسية للشعب الفلسطيني. اذا هل بإمكانكم "ان تدلونا رعاكم الله" كيف ستحدثون التغير في مواجهة الجيش الاحتلالي والمستوطنين وتنفيذ وتطبيق التحرير على ارض الواقع "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" بعد ثلاثين سنة على أوسلو الذي لم يخدم المشروع الوطني لغاية اليوم؟ كيف يمكن احداث التغير لإنقاذ القضية والأرض والشعب والهوية الوطنية؟ هل هناك استعداد لـ "الموالاة والمعارضة" على انهاء الانقسام والتخلي عن مفهوم تقاسم الكعكة وفق مبدأ الشراكة السياسية الكاملة والقبول بالراي والراي الاخر وتبني استراتيجية وبرامج واليات عمل كفاحية ونضالية تصلب وتجذر الإرادة والصمود لاستعادة الوحدة لاعادة توجيه البوصلة تجاه تحقيق المشروع والاستقلال الوطني الفلسطيني؟

المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية و"حزب الكنبة"، مطالبون بالخروج من حالة الصمت "كونهم الحصن الحصين للشعب الفلسطيني" ودعوة "الموالاة والمعارضة" للبدء بحوار جدي وفوري والعمل على تبني استراتيجية وبرنامج واليات عمل كفاحية ونضالية تخرج "الموالاة والمعارضة" من حالة الانقسام الممل وإنجاز الوحدة السياسية والميدانية الوطنية والشعبية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، لمواجهة السياسة الاحتلالية الاحلالية "الضم والتهجير والتهويد والاسرلة" ومواجهة عربدة الجيش "الاحتلالي الاحلالي والمستوطنين" المنفلتين من عقالهم والساعيين لـ"شطب القضية الفلسطينية عن الخارطة السياسية والجغرافية والديمغرافية والدولية".