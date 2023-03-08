جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء الستة في جنين ونابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم ومدينة جنين مساء أمس.

وخرج الاف المواطنين في مسيرة حاشدة في جنين حيث جرى تشييع جثامين الشهداء الخمسة، وهم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد سليم خلوف (22 عاماً).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد سليمان الحكومي، وقد تقدمه مئات المقاومين الذين حملوا جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع جنين ومخيمها، وسط ترديد الهتافات المنددة بالاحتلال والداعية للثأر، والأناشيد الوطنية التي أكدت استمرار مسيرة الكفاح.

وتم نقل الشهداء لمنازل أسرهم حيث القت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، لتنطلق المسيرة مجدداً في شوارع المخيم، قبل ان يواروا الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم جنين.

وجرى نقل جثمان الشهيد محمد سليم خلوف إلى مسقط رأسه قرية برقين، حيث جرى تشييعه في مسيرة حاشدة تلاها مهرجان تأبيني.

وفي نابلس، انطلق موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة من أمام مستشفى رفيديا، باتجاه مخيم بلاطة ثم إلى مخيم عسكر، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد خروشة، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة المخيم.