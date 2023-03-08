نصر ابو جيش يعلن استقالته كمنسق للفصائل في نابلس احتجاجا على قمع الامن الفلسطيني جنازة الشهيد خروشة

وطن: اعلن القيادي في حزب الشعب نصر أبو جيش استقالته من رئاسة لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس.

وجاءت استقالة ابو جيش بعيد قمع الأجهزة الأمنية جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة، اليوم الاربعاء في نابلس.

وقال ابو جيش في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تحية الوطن المجروح.. اعلن استقالتي كمنسق فصائل للعمل الوطني في محافظة نابلس".

وقالت عضو المكتب السياسي في حزب الشعب عفاف غطاشة عبر صفحتها على فيسبوك بان ابو جيش استقال من لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس احتجاجا على قمع الامن الفلسطيني لجنازة الشهيد خروشة.