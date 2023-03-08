اجهزة الامن الفلسطينية تقمع المشاركين في جنازة الشهيد خروشة بنابلس

وطن: قمع عناصر الامن الفلسطينيون اليوم الاربعاء المشاركين في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي اسفرت عن قتل اثنين من المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية واظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، قيام عناصر امن فلسطينيون باطلاق قنابل الغاز نحو المشاركين في الجنازة بعد انطلاقها من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس.

واشارت المصادر الى ان الامن الفلسطيني اعتقل بعض الشبان المشاركين في الجنازة، كما وذكرت بعض المصادر ان عملية القمع ادت لسقوط جثمان الشهيد من ايدي الشبان الذين كانوا يرفعونه على الاكتاف بالجنازة.