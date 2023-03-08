توتر في سجن ريمون وعصيان الاسرى يدخل يومه الـ 23

رام الله- وطن- شهد سجن ريمون صباح اليوم الاربعاء حالة من التوتر مع تصاعد نضال الاسرى، وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب إن "الأسرى في سجن رامون يغلقون قسم 4 ويؤخرون الفحص الأمني، احتجاجا على اقتحام وحدات القمع للقسم صباح اليوم".

وأفاد نادي الأسير في بيان مقتصب بأن "قوات القمع اقتحمت قسم (4) في سجن ريمون، وأجرت تفتيشات واسعة في غرفتين".

وفي سياق متصل تواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال اليوم الأربعاء، "العصيان" والخطوات النضالية لليوم الـ 23 يوما، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.

ودعت الحركة الأسيرة إلى "يوم غضب"، الجمعة المقبل، احتجاجا على سياسات الاحتلال بحق الأسرى، وعلى الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتتمثل خطوات الأسرى التصعيدية لليوم بإرجاع وجبتي طعام وارتداء ملابس السجن " الشاباص" وإيقاف الحركة في الفورات من الساعة 4:30 وحتى 4:45 وجلسة مناقشات أثناء الفورة يتخللها دعاء وحديث حول الإضراب عن الطعام.

ويواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان، تحت عنوان "بركان الحرية أو الشهادة".

وأبلغت إدارة السجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمرار الأسرى بخطواتهم الراهنة.

وتتمثل إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وشملت الإجراءات أيضا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودت سلطات الاحتلال الأسرى بخبز مجمد، كما وضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات مؤخرا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

وشرع الأسرى في 14 شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السجون، وتحديدا في سجن نفحة، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها بن غفير، وفعليا بدأت إدارة السجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.