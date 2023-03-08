الإضراب الشامل يعم الضفة حدادا على ارواح شهداء جنين

وطن: عم الإضراب الشامل ارجاء الضفة الغربية اليوم الأربعاء حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها امس.

وكان استشهد ستة مواطنين واصيب اكثر من 26 خلال العدوان على جنين امس.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية الاضراب الشامل اليوم حدادا على أرواح الشهداء فيما خرج مئات المواطنين في مسيرات ليليلة في انحاء الضفة رددوا خلالها هتافات تمجد الشهداء وتؤكد على مقاومة الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد محمد وائل غزاوي ( ٢٦ عاماً ) ، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً) وزياد امين الزرعيني (29 عاماً) وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد أحمد سليم خلوف ( 22 عاماً )، وإصابة 26 مواطن و 3 اصابات خطيرة.