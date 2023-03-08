مسيرات ليلية حاشدة في الضفة وغزة دعما للمقاومة والاسرى

وطن: شهدت الاراضي الفلسطينية الليلة الماضية مسيرات حاشدة استنكارا لمجزرة الاحتلال في جنين، وتاكيدا على مواصلة مقاومته واسنادا للاسرى الذين ينفذون عصيانا رفضا لاجراءات الاحتلال لليوم الثاني والعشرين على التوالي.

وكانت مجموعات "عرين الاسود" وجهت مساء امس دعوة للمواطنين للخروج الى الشوارع والميادين العامة عند منتصف الليلة الماضية دعما للمقاومة والاسرى.

وتلبية لهذه الدعوة خرجت مسيرات حاشدة في نابلس ورام الله والخليل وطولكرم، وانحاء قطاع غزة، والعديد من البلدات في الضفة.

وخرج مئات المواطنين في مسيرة حاشدة في طولكرم وسط هتافات تؤكد على مواصلة مقاومة الاحتلال.

وفي نابلس تجمع مئات المواطنين وسط المدينة وساروا في مسيرات محمولة مرددين خلالها هتافات لـ"عرين الأسود" والمقاومة، كما وخرجت مسيرات محمولة في عدة مناطق اخرى بالمحافظة.

وبموازاة ذلك كانت القوى الوطنية والإسلامية دعت للاضراب الشامل اليوم الاربعاء في الضفة والقطاع، رفضا لعدوان الاحتلال على جنين، ومجازه المتواصلة.

وكان استشهد امس 6 مواطنين واصيب 26 اخرون، في عدوان جديد شنه الاحتلال على جنين ومخيمها، بينهم الشهيد عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منفذ عملية حوارة التي قتل فيها اثنان من المستوطنين.

والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاما)، وطارق زياد ناطور (27 عاما)، وزياد أمين الزرعيني (29 عاما)، وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما)، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما).