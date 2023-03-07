كتيبة جنين: لن نتراجع ولن ننسى عهد الشهداء وسنبقى الدرع الحامي لشعبنا

وطن: زفت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء شهداء مجزرة جنين الذين ارتقوا اليوم في مخيم جنين.

وأكدت السرايا في بيان عسكري "أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وارتقاء الشهداء الأبطال لن تنال من عزيمة مقاتلينا، ولن يرهبنا الاحتلال ولا آلة بطشه المدمرة، بل سنزاد عزيمة وإرادة وصمود في وجهه حتى دحره عن أرضنا."

وتابعت "أن كتيبة جنين بكل تشكيلاتها العسكرية وفي كل الساحات ستبقى شوكة في حلق المحتل الغاصب، وستبقى الدرع الحامي لشعبنا الذي لن نخذله ولن نتراجع ولن ننسى عهد الشهداء الأبرار."

ودعت "أبناء شعبنا للانخراط في صفوف المقاومة الباسلة ورص الصفوف وتوحيد الجهود والبنادق في وجه المحتل حتى يدفع ثمن احتلاله لفلسطين وثمن جرائمه البشعة."

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

بيان صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

بكل الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى علياء المجد والخلود ثلة من شهداء شعبنا الأبطال والذين ارتقوا عصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023م، خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين الصامد وهم:

ابن سرايا القدس مجموعات برقين الشهيد البطل: محمد أحمد خلوف (22 عاماً)

ابن سرايا القدس كتيبة جنين الشهيد البطل: ‌‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)

القسامي الشهيد البطل: عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)

ابن كتائب شهداء الأقصى الشهيد البطل: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)

ابن كتائب شهداء الأقصى الشهيد البطل: ‌‎زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)

الشهيد البطل: معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)

لقد أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام مخيم جنين، وحاصرت مجموعة من المقاومين الأبطال في أحد المنازل، فقامت كتيبتنا المظفرة ومعها أبطال شعبنا بالتصدي لقوات الاحتلال الخاصة والاشتباك معهم من مسافة قصيرة واستهدافها بالعبوات الناسفة والقنابل اليدوية المصنعة، وإصابة العديد من جنود النخبة الصهيونية وإسقاط طائرات مسيرة وفق اعتراف العدو، وهو غيض من فيض جهادنا وبأسنا الذي لن يتوقف.

إننا في سرايا القدس - كتيبة جنين ونحن نودع ثلة من مجاهدي شعبنا الأبطال لنؤكد على ما يلي:

أولاً: إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وارتقاء الشهداء الأبطال لن تنال من عزيمة مقاتلينا، ولن يرهبنا الاحتلال ولا آلة بطشه المدمرة، بل سنزاد عزيمة وإرادة وصمود في وجهه حتى دحره عن أرضنا.

ثانياً: إن كتيبة جنين بكل تشكيلاتها العسكرية وفي كل الساحات ستبقى شوكة في حلق المحتل الغاصب، وستبقى الدرع الحامي لشعبنا الذي لن نخذله ولن نتراجع ولن ننسى عهد الشهداء الأبرار.

ثالثاً: ندعو أبناء شعبنا للانخراط في صفوف المقاومة الباسلة ورص الصفوف وتوحيد الجهود والبنادق في وجه المحتل حتى يدفع ثمن احتلاله لفلسطين وثمن جرائمه البشعة.

الرحمة للشهداء الأبرار الأكرم منا جميعاً، ونعاهدهم أن نصون دماءهم الطاهرة.

الشفاء للجرحى الميامين والحرية للأسرى البواسل

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الثلاثاء 7 مارس 2023م