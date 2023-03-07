ريما كتانة نزال تكتب لوطن .. بياني في الثامن من آذار

من دون مواربة: لا بد من ملاحظة التشظي الحاصل في الحركة النسائية الفلسطينية المستند إلى الخلاف السياسي أولاً، وتاليا بسبب تشخيص وتفسير أسباب التراجع على صعيد اقرار القوانين والتشريعات ذات الصلة وطرق التعامل معه، الذي يحمل معه أيضاً انعكاسات الخلاف السياسي والانقسام الجغرافي.

لا يمكن تجاهل الخلاف النسوي أو التمويه عليه، في البعدين السياسي والاجتماعي، فالخلاف إنْ لم تجر مواجهته ونقاش أسبابه وإخضاع الرؤى المختلفة للحوار المستفيض، فستكون تبعات التجاهل أسوأ من الخلاف نفسه الذي يتحول تدريجياً إلى حالة مستعصية ومركبة، وبالتدريج سوف تزيد حالة والتفكك البنيوي، وبخاصة أن الخلاف السياسي انتقل إلى الاجتماعي واستتبع بالخلاف بشأن الأولويات وأشكال العمل، والعلاقة مع الحكومة، ثم امتد إلى الخلاف على تشخيص مواطن الضعف وأسبابه وتحليله.. وصولا إلى الخلاف حتى على كيفية تجاوز الخلافات.

فالبعض ينكر كون الخلاف سببا بالضعف والتفكك، أو يتجاهل علاقته السببية بالفئوية السياسية، والبعض الآخر مرتهن لاستقطابه وانحيازه العائد للاستقطاب السياسي، والبعض غير معني يأسا واحباطا، وهناك من يرى بأن البرنامج النسوي ينبغي له أن يقتصر على التركيز على البرنامج الوطني دون الاجتماعي وفقا للأولويات، حيث الأولوية دائما للسياسي والوطني على حساب الاجتماعي، لكن افتعال التعارض بينهما يرد عليه واقع أن الصراع الوطني مع الاحتلال يتطلب حشد وتعبئة جميع القطاعات في معركة المواجهة وهو ما يتطلب تقوية قطاع المرأة وتحصينه بالقوانين والتشريعات لكي تكون النساء في الميدان وفي قلب معركة التحرر الوطني.

لذلك، ليس مستغرباً أن لا تنشغل أكثرية البيانات في ذكرى الثامن من آذار في البحث في المشكلات الحقيقية لقطاع المرأة ، فلم تعكس أو ترصد الواقع كاملا، بل تجنبت أو تسترت على القضايا المختلف عليها، وضعت رأسها في الرمل، بما لا يفيد الواقع وتقدمه. وهكذا بدت بعض بيانات الثامن من آذار نمطية وتقليدية ومكررة، وهي أشبه بعمليات القص واللصق عن أعوام سابقة مظهرة جانبا واحدا من الصورة، بتركيزها على الأبعاد الوطنية دون ربطها بمتطلباتها الديمقراطية. على الرغم من أن الثامن من آذار ليس مناسبة للاحتفالات التكريمية السطحية، إنما يشكل محطة هامة للمراجعة والتقييم والوقوف على الواقع بسلبياته وإيجابياته، لتذليل العقبات وتجاوز السلبيات وتكريس الإيجابيات وتعظيمها ضمن السياق الفلسطيني.

لذلك عمدت البيانات إلى اخفاء التنوع في الرأي والتعددية في النظرة وغطت عليه، فظهرت البيانات بشكلها المناسباتي، ضمن سياق الرأي المركزي الواحد الذي يغيب باقي الآراء وينحيها جانباً أو يتجاهلها وكأنها غير موجودة وخاصة البيانات الصادرة عن أطر تدعي تمثيلها للمكونات التي تنضوي تحت لوائها، بيانات تشبه البيانات القيادية المعبرة عن الرأي الواحد واللون الواحد المتنفذ.

ولمزيد من الوضوح، تجنبت البيانات مشقة طرح الوضع الفلسطيني العام، وخاصة السياسي والديمقراطي بذريعة أنه شأن داخلي، وكأن الداخلي لا شأن للمرأة به، ولا علاقة سببية أو أثر لتداعياته على الوحدة المنشودة، وبما يجعل مظاهر الوحدة التي بدت تقتصر على البرواز الخارجي، وهذا لا يعكس أبدا الوحدة الحقيقية، بسبب الإحجام عن الحوار حول الخلاف السياسي، وتحديد أين تقف المرأة من قضايا الخلاف السياسي ورؤيتها لوضع الحلول له ودورها أو مساهمتها بعلاجه، ليصبح ممثلا ومستوعبا جميع الآراء.

جرى تحاشي الحديث عن التوجهات والمسار والأداء وعلى قضايا الديمقراطية والحريات العامة والانتخابات والعوائق التي تواجهها المرأة في سعيها لقوننة حقوقها العادلة، لجهة مفاعيلها وتأثيرها على جماهيرية الحركة النسائية في ملامسة حقوقها وهمومها ومصالحها، واقتصرت لغة البيانات على الحديث عن الاحتلال وممارساته كعقبة وحيدة أمام تقدم المرأة الفلسطينية وهو ما لا نختلف عليه، لأن الاحتلال هو العدو الأول للمرأة الفلسطينية ولكل ما هو فلسطيني، ولكن هذا يطرح مفارقة أخرى تعود إلى أن الاتجاه الذي يتمسك باقتصار التحديات على الاحتلال هو من يخرق الاجماع الوطني ويمتنع عن إجراء مراجهة سياسية شاملة تفضي الى توافق وطني نسوي حول خطة طريق تصلب الجبهة الوطنية في بعدها النسوي.

أتفهم بعض أسباب تراجع الأجندة النسوية إلى الخلف، فمن البديهي أنه حين يصبح الوجود الإنساني نفسه مهدداً ومحاطاً بالمخاطر، يصبح الحفاظ على الحياة هو الهدف الرئيسي للفرد رجلا كان أو امرأة، وتتراجع الاهتمامات الأخرى في حياة الإنسان التي تتصل بقضايا وشؤون مهمة مثل حقوق الشباب والمرأة ومشاركتها ومساواتها، كل هذه القضايا تتراجع إلى الخلف لأن الفلسطينية والفلسطيني لا يضمنان عودة أفراد الأسرة للبيت بسلام في ظل الهجوم الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال بجيشها ومستوطنيها وأجهزتها المختلفة. لكن لا يمكن تفهم خفض سقوف الحريات العامة بتأثيرها على التراجع في المشاركة العامة وصولا للمشاركة في مقاومة الاحتلال.

لكنها مناسبة الثامن من آذار! فما الفرق بين بيان الثامن من آذار عن بيانات أخرى، مناسباتية أو وطنية تتعلق بالسياق العام، عندما لا تتمكن من إستعراض الواقع كما هو متوخية الحقيقة دون مكياج وتتصدى للنواقص والفراغات التي تتركها السياسات الرسمية ليعبث بها الواقع ضمن موازين قوى يختل متعاكسا مع المرجعيات الشارحة لطبيعة وهوية دولة المستقبل الذي نريد، وسبب الترهيب الممارس من القوى المتطرفة على باقي شرائح المجتمع.2

والوحدة الحقيقية ومصلحة شعبنا ونسائنا وراء القصد.