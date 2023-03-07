د.مصطفى البرغوثي: الاحتلال الفاشي ارتكب في جنين المجزرة الرابعة منذ بداية العام ، ولن يكسر إرادة المقاومة

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الاحتلال الفاشي ارتكب في جنين مجزرة وحشية رابعة منذ بداية العام ، ولكن مجازره لن تكسر المقاومة ولن تؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على نيل الحرية .

واوضح البرغوثي أن تضحيات الشهداء البواسل لن تذهب هدرا مؤكدا أن الاحتلال لا يفهم الا لغة القوة، و أن الهجمة الفاشية لن تصد الا بمقاومتها وفرض العقوبات و المقاطعة الشاملة على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلي

واضاف البرغوثي بان الذي جرى في حوارة و نابلس وجنين يؤكد على ضرورة التخلي المطلق عن نهج المراهنة على المفاوضات و الدور الأميركي ، إو الاستمرار في اللقاءات المرفوضة شعبيا مع ممثلي حكومة الاحتلال الفاشية وعلى ضرور توحد جميع الفلسطينيين في قيادة وطنية موحدة تتبنى استراتيجية وطنية كفاحية لمواجهة جرائم الاحتلال وصعود الفاشية.