الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق خان يونس

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المزارعين ورعاة الأغنام بالنار وقنابل الغاز السام والصوت، شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الثكنة العسكرية المقامة فوق أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف النيران، وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والقنابل الصوتية تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في تلك المنطقة.

وذكر أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت المزارعين ورعاة الأغنام على الانسحاب من المكان حفاظاً على حياتهم وعلى أغنامهم.

وكانت جرافات وآليات الاحتلال توغلت صباحاً شرق بلدة عبسان الجديدة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.