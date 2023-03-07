حزب الشعب يؤكد دعمه للحقوق النقابية ورفض العقوبات ويدعو الحكومة لسرعة معالجة ذلك فوراَ والتفرغ الجماعي لمواجهة عدوان الاحتلال

وطن: دعا حزب الشعب الحكومة إلى سرعة معالجة الأزمات الاجتماعية الراهنة والناتجة عن عدم تنفيذ الاتفاقيات النقابية الموقعة مع العديد من القطاعات، وما أسفر عن ذلك من اضراب متواصل منذ حوالي شهر في قطاع التعليم.

واكد حزب الشعب في بيان وصل وطن نسخة عنه رفضه تحميل أية أعباء مالية واقتصادية على كاهل الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود من العاملين والعاملات، ويطالب بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لتفاقم الأزمات الاجتماعية الراهنة وآثارها السلبية على الخدمات الأساسية لشعبنا، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والقضاء وغيرها، والشروع الفوري لمعالجة ذلك بمسؤولية وطنية وحكمة سياسية، وبما يضمن احترام كرامة وحقوق جميع العاملين وتلبية مطالبهم في القطاعات كافة، واستقرار وانتظام العمل فيها.

واكد حزب الشعب مجدداَ على موقفه الثابت والمبدئي، برفض أية اجراءات عقابية مهما كان نوعها ومهما كانت الذرائع من قبل الحكومة الفلسطينية أو غيرها بحق جميع العاملين والعاملات على خلفية اضرابهم وكل عملهم النقابي، ويطالب بضرورة احترام وتكريس الحقوق الاجتماعية والحريات الديمقراطية لكل فئات شعبنا، كحقوق أصيلة أولاَ، ومن أجل الاسهام الفعلي في تصليب الجبهة الداخلية وتعزيز صمود شعبنا في مجابهة مخططات وممارسات الاحتلال الاستعمارية والفاشية.