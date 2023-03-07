استشهاد الشاب محمد غزاوي .. قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلا واندلاع اشتباكات مسلحة

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد محمد وائل غزاوي ( ٢٦ عاماً ) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين.

وافادت الصحة بوجود شهيد و3 اصابات بينها اصابة خطيرة في البطن في مستشفى جنين الحكومي، واصابتين بحالة متوسطة في مستشفى ابن سينا.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها بعد تسلل قوات خاصة إسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلًا، فيما تدور اشتباكات مسلحة مع مقاومين على أطراف مخيم جنين.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال قصفت المنزل بعدة صواريخ، وسمعت اصوات انفجارات ضخمة وتصاعد الدخان من المنزل بعد قصفه.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وافادت وزارة الصحة بحصيلة الاصابات حتى الان :

مستشفى جنين الحكومي: 3 إصابات، بينها إصابة خطيرة في الصدر.

مستشفى ابن سينا التخصصي، إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف.

يتبع..