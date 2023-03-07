مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة من مدينة الخليل، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وأفاد مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة في مسيرة استفزازية، وجابوا شوارعها، وأزقتها، احتفالا بما يسمى "عيد المساخر"، ورددوا هتافات عنصرية، بحماية قوات الاحتلال، التي أغلقت الحواجز العسكرية المؤدية إلى تل الرميدة وشارع الشهداء لساعتين، وعرقلت مرور المواطنين في أسواق البلدة.