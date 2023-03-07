الاسير عمار قزموز من طولكرم ينضم الى قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير عمار ياسر سعيد قزموز من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، اليوم الثلاثاء ، عامه الــ21 خلف الزنازين وبذلك ينضم الى قائمة عمداء الاسرى في سجون الاحتلال وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاما بشكل متواصل خلف القضبان.

وافاد رئيس نادي الأسير في طولكرم إبراهيم حمارشة، بأن الأسير قزموز تعرض لعدة محاولات اغتيال فاشلة أثناء فترة مطاردته قبل تمكن وحدات المستعربين الخاصة من اختطافه بعد نصب كمين له بتاريخ 7/3/2003، وقد خضع لتحقيقٍ عنيف في مركز تحقيق الجلمة لمدة 90 يوماً متتالية.

وأضاف بأن محاكم الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن الفعلي بحق الأسير قزمور بالسجن لمدة 35 عاما،ً تم تخفيضها فيما بعد بإبرام صفقة مع النيابة لتصبح 23 عاماً، بتهمة مسؤوليته عن العديد من العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال وقيادة خلايا المقاومة بطولكرم، ويعتبر من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وممثل الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وهو نجل الشهيد ياسر قزموز الذي استشهد العام 1990.

وأضاف حمارشة أن الأسير قزموز وخلال فترة سجنه الطويلة تنقل بين معظم سجون الاحتلال، وحرم من زيارة ذويه، لعدة سنوات قبل أن تسمح مخابرات الاحتلال لعائلته بزيارته بشكل متقطع، لافتا الى أن الاسير قزموز أصيب بإصابات خطيرة بكافة أنحاء جسده أثناء قمع قوات الاحتلال للأسرى في سجن النقب عام 2019.